Confira a previsão do tempo para a próxima semana em Goiânia (GO): a temperatura variará entre 17°C e 32°C durante o outono, com dias quentes e ensolarados. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para se proteger da radiação UV, que estará em níveis extremamente altos. Fique atento às variações de temperatura e mantenha-se hidratado.