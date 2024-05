Este é o panorama do tempo para a cidade de Frederico Westphalen (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 10°C e 21°C. Prepare-se para dias frios e secos, com altos níveis de radiação UV. Não se esqueça de proteger a pele e hidratar-se bem. Confira abaixo as temperaturas máximas e mínimas para cada dia: 27/5 - 15°C/10°C; 28/5 - 12°C/7°C; 29/5 - 16°C/8°C; 30/5 - 18°C/7°C; 31/5 - 21°C/9°C. Fique por dentro do tempo em Frederico Westphalen e planeje sua semana com antecedência.