Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Frederico Westphalen (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará de 19°C a 27°C e a temperatura mínima variará de 6°C a 19°C. Esteja preparado para um tempo com alta umidade e possibilidade de chuva em alguns dias. Acompanhe as informações diárias para se manter informado sobre as condições do tempo na região.