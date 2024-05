Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Frederico Westphalen (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 11°C e 21°C, com destaque para a quinta-feira, dia 17/5, quando a temperatura máxima atingirá 21°C e a mínima será de 14°C. Os próximos dias serão marcados por chuvas em alguns momentos, intercaladas com períodos de sol e aumento de nuvens. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido e variações de temperatura em Frederico Westphalen.