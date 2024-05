Este artigo apresenta a previsão do tempo para Fortaleza (CE) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima varia entre 30°C e 31°C, enquanto a temperatura mínima varia entre 24°C e 25°C. O tempo será de sol com algumas nuvens, chuva passageira, aumento de nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de garoa. A umidade relativa do ar varia entre 71% e 96%, tornando o dia bastante úmido. Fique por dentro das condições do tempo e planeje suas atividades com antecedência.