Este é o relatório do tempo para Fortaleza (CE) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura máxima varia de 29°C a 34°C, enquanto a temperatura mínima varia de 24°C a 27°C. O tempo será predominantemente quente e úmido, com sol e algumas nuvens, além de pancadas de chuva em alguns dias. Esteja preparado para um tempo típico do outono nesta região do Brasil.