Confira a previsão do tempo para Florianópolis (SC) na próxima semana: teremos temperaturas variando entre 20°C e 29°C, com destaque para a quarta-feira (8/5/2024), quando a máxima será de 29°C e a mínima de 21°C. A semana começa com sensação térmica entre 22°C e 23°C, e a partir de quarta-feira a sensação térmica fica entre 21°C e 23°C. Na sexta-feira (10/5/2024), a temperatura varia entre 17°C e 23°C. A probabilidade de chuva aumenta ao longo da semana, com destaque para a sexta-feira, quando a probabilidade de chuva é de 35%. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja do sol, da chuva e da umidade.