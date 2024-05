Confira a previsão do tempo para Florianópolis (SC) nesta próxima semana de outono: a temperatura variará entre 15°C e 19°C na segunda-feira (27/5), entre 12°C e 19°C na terça-feira (28/5), entre 11°C e 20°C na quarta-feira (29/5), entre 10°C e 19°C na quinta-feira (30/5) e entre 16°C e 20°C na sexta-feira (31/5). Não há previsão de chuva e o vento irá soprar em direção Sul. Fique atento aos altos níveis de radiação UV, com índice máximo de 9, e na umidade relativa do ar, que variará entre 58% e 94%. Esteja preparado para enfrentar um tempo ameno e úmido nesta próxima semana em Florianópolis (SC).