Confira a previsão do tempo para Florianópolis (SC) na próxima semana: no outono, a temperatura variará de 15°C a 26°C. Teremos dias ensolarados com algumas nuvens e possibilidade de chuva em alguns dias. Não se esqueça de se proteger do sol intenso, já que o índice UV estará muito alto. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o tempo agradável da cidade.