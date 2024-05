Esteio (RS) terá uma semana com variações de temperatura ao longo dos dias. Durante o outono, a temperatura máxima e mínima oscilarão entre 32°C e 19°C no dia 6/5/2024, 30°C e 19°C no dia 7/5/2024, 28°C e 20°C no dia 8/5/2024, 28°C e 12°C no dia 9/5/2024 e 20°C e 12°C no dia 10/5/2024. A previsão indica chuva em alguns dias e umidade elevada durante toda a semana. Esteja preparado para as mudanças no tempo e proteja-se da chuva e do frio!