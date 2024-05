Esteio (RS) terá uma semana com variações de temperatura durante o outono. A temperatura máxima será de 20°C e a mínima de 13°C no dia 13/5/2024. Já no dia 14/5/2024, a temperatura máxima será de 16°C e a mínima de 10°C. No dia 15/5/2024, a temperatura máxima será de 16°C e a mínima de 9°C. Para o dia 16/5/2024, a temperatura máxima será de 16°C e a mínima de 12°C. E no dia 17/5/2024, a temperatura máxima será de 15°C e a mínima de 13°C. Fique atento às condições do tempo e aproveite a semana com segurança.