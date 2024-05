Este é o boletim do tempo para Erechim (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura irá variar entre 17°C e 27°C, com dias de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, e noites chuvosas. A umidade relativa do ar será alta, variando entre 63% e 100%. Lembre-se de se proteger do sol e se preparar para a possibilidade de chuva durante o dia e na noite. Esteja sempre atento às atualizações do tempo para se manter informado.