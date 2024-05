Este é o panorama do tempo para Eldorado do Sul (RS) nos próximos dias da semana. Durante o outono, a temperatura máxima irá variar de 19°C a 32°C, enquanto a mínima oscilará entre 10°C e 20°C. O tempo será marcado por variações térmicas intensas, com sensação térmica que irá oscilar entre frio e muito quente. Além disso, há previsão de chuva em alguns dias da semana. Esteja preparado para um tempo instável e variações bruscas de temperatura.