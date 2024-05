Em Eldorado do Sul (RS), nesta segunda-feira, 13 de maio de 2024, durante o outono, a temperatura variará entre 14°C e 21°C. O dia será chuvoso e nublado pela manhã, com possibilidade de garoa na tarde. Na noite, o tempo abrirá devagar. Esteja preparado para um dia com temperaturas amenas e tempo úmido em Eldorado do Sul.