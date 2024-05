Este artigo traz informações sobre o tempo em Curitiba (PR) ao longo da próxima semana. Durante o outono, a temperatura na cidade variará entre 11°C e 20°C, com destaque para a sexta-feira, 31/5, quando a temperatura máxima chegará a 20°C e a mínima será de 8°C. O vento sopra em direção ao Nordeste e Sudeste, com velocidades que variam entre 2 km/h e 23 km/h. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Lembre-se de se proteger do sol, do frio e da umidade, e tenha uma ótima semana!