Este é o panorama do tempo para a cidade de Curitiba (PR) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 8°C e 27°C, com destaque para a quarta-feira, 22/5, quando a máxima chegará a 27°C e a mínima será de 16°C. Nos demais dias, as temperaturas máximas oscilarão entre 19°C e 24°C, enquanto as mínimas ficarão entre 8°C e 16°C. Há previsão de chuva em alguns dias, com destaque para a quinta-feira, 23/5, quando são esperadas pancadas de chuva. Esteja preparado para as mudanças no tempo e proteja-se adequadamente!