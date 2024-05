Este artigo apresentou as previsões do tempo para a cidade de Cuiabá (MT) ao longo da próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima irá variar entre 38°C e 39°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 23°C e 24°C. O vento irá soprar predominantemente em direção ao Sul-Sudoeste e Leste-Nordeste, com velocidades variando entre 1 km/h e 17 km/h. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Lembre-se de se proteger do sol e manter-se hidratado durante este período.