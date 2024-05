Confira a previsão do tempo para a cidade de Cuiabá (MT) nos próximos dias desta semana de outono: a temperatura variará entre 17°C e 27°C na segunda-feira (27/5), entre 15°C e 25°C na terça-feira (28/5), entre 14°C e 30°C na quarta-feira (29/5), entre 17°C e 30°C na quinta-feira (30/5) e entre 14°C e 34°C na sexta-feira (31/5). Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido, com umidade relativa do ar variando entre 15% e 85%. Proteja-se adequadamente e aproveite o que cada dia tem a oferecer!