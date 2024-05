Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Cuiabá (MT) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura irá variar entre 18°C e 37°C, com dias quentes e secos. No entanto, a sensação térmica poderá variar ainda mais, chegando a 35°C ou até mesmo 19°C. O vento irá soprar em direção ao Sudoeste e Sul, com velocidades que irão variar de km/h a 21 km/h. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido, com altos níveis de radiação solar.