Confira a previsão do tempo para a cidade de Cidreira (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 13°C e 28°C, com destaque para a quinta-feira (9/5) com máxima de 28°C e mínima de 13°C. Haverá pancadas de chuva em alguns dias, mas também períodos de sol com muitas nuvens. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 61% e 100%. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para as mudanças de temperatura.