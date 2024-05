Confira a previsão do tempo para a cidade de Cidreira (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará de 13°C a 18°C no dia 20/5, de 15°C a 19°C no dia 21/5, de 19°C a 24°C no dia 22/5, de 20°C a 23°C no dia 23/5 e de 13°C a 17°C no dia 24/5. O tempo será marcado por chuvas, nebulosidade e momentos de sol ao longo dos dias. Esteja preparado para as condições do tempo e proteja-se!