Este é o relatório do tempo para a cidade de Cidreira (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 11°C e 21°C. Ao longo dos dias, é esperado tempo nublado com chuva pela manhã, ventos moderados e alta exposição aos raios UV. No entanto, na sexta-feira, haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Esteja preparado para enfrentar um tempo frio e úmido em Cidreira (RS) nos próximos dias.