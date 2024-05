Este é o panorama do tempo para a cidade de Caxias do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima varia entre 16°C e 29°C, enquanto a temperatura mínima varia entre 7°C e 19°C. O tempo será predominantemente chuvoso, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para um tempo úmido e com variações térmicas significativas.