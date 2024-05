Confira a previsão do tempo para Caxias do Sul (RS) nesta próxima semana de outono: a temperatura variará entre 11°C e 14°C no dia 27/5/2024, entre 8°C e 12°C no dia 28/5/2024, entre 10°C e 17°C no dia 29/5/2024, entre 5°C e 17°C no dia 30/5/2024 e entre 8°C e 20°C no dia 31/5/2024. O tempo será ameno, com sensação térmica variando entre muito frio e frio. Ventos soprarão em direção Nordeste e Norte-Nordeste, sem previsão de chuva. Esteja preparado para um ambiente úmido, com níveis muito altos de radiação UV.