Este é o boletim do tempo para Caxias do Sul (RS) nos próximos dias da semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 19°C e 13°C no dia 13/5/2024, entre 14°C e 8°C no dia 14/5/2024, entre 18°C e 7°C no dia 15/5/2024, entre 13°C e 10°C no dia 16/5/2024 e entre 15°C e 10°C no dia 17/5/2024. Haverá chuva durante o dia e na noite nos dias 13/5/2024 e 17/5/2024, enquanto que nos dias 14/5/2024, 15/5/2024 e 16/5/2024, pode garoar de manhã e na noite. Esteja preparado para um tempo frio e úmido em Caxias do Sul (RS) durante a próxima semana.