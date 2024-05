Confira a previsão do tempo para Capão da Canoa (RS) nesta quinta-feira, 16 de maio de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 18°C e a mínima será de 11°C. O tempo será chuvoso durante o dia e na noite, com ventos soprando em direção ao Sul-Sudeste. A probabilidade de chuva é de 56%, com um total de 8mm. O índice UV será de 8,1 e a umidade relativa do ar variará entre 75% e 94%. Esteja preparado para enfrentar o tempo úmido e as baixas temperaturas.