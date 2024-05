Este é o boletim do tempo para a cidade de Canoas (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 9°C e 29°C, com dias frios e úmidos, seguidos por dias quentes e chuvosos. Esteja preparado para enfrentar uma grande variação de temperatura ao longo da semana. Confira abaixo as previsões para cada dia:- 20/5/2024: máxima de 18°C e mínima de 9°C;- 21/5/2024: máxima de 19°C e mínima de 10°C;- 22/5/2024: máxima de 29°C e mínima de 15°C;- 23/5/2024: máxima de 23°C e mínima de 20°C;- 24/5/2024: máxima de 15°C e mínima de 10°C.