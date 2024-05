Confira a previsão do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana: a temperatura variará entre 17°C e 29°C no outono, com destaque para a quarta-feira, que terá máxima de 27°C e mínima de 17°C. Na quinta-feira, a temperatura ficará entre 16°C e 25°C, enquanto na sexta-feira, a máxima será de 25°C e a mínima de 16°C. No sábado, a temperatura cairá para 15°C de máxima e 12°C de mínima. Prepare-se para uma semana com chuvas e temperaturas amenas em Canela (RS).