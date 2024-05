Este é o panorama do tempo para a cidade de Canela (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o tempo será de outono. A temperatura variará entre 9°C e 20°C, com destaque para a máxima de 20°C na sexta-feira (31/5). Esteja preparado para dias frios e úmidos, com altos índices de radiação UV. Confira abaixo os detalhes para cada dia:- Segunda-feira (27/5): máxima de 14°C e mínima de 9°C;- Terça-feira (28/5): máxima de 12°C e mínima de 6°C;- Quarta-feira (29/5): máxima de 17°C e mínima de 8°C;- Quinta-feira (30/5): máxima de 19°C e mínima de 7°C;- Sexta-feira (31/5): máxima de 20°C e mínima de 9°C.