Confira a previsão do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará de 7°C a 27°C. Teremos chuva passageira na quinta-feira (23/5) e nublado com chuva de manhã na sexta-feira (24/5). Fique atento às condições do tempo e proteja-se adequadamente.