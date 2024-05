Este é o relatório do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará de 11°C a 19°C no dia 13/5/2024, de 6°C a 14°C no dia 14/5/2024, de 5°C a 18°C no dia 15/5/2024, de 9°C a 12°C no dia 16/5/2024 e de 11°C a 14°C no dia 17/5/2024. O tempo será chuvoso durante o dia e na noite nos dias 13/5/2024 e 17/5/2024, com possibilidade de garoa no dia 16/5/2024 e pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens na tarde no dia 14/5/2024. No dia 15/5/2024, o tempo será nublado com aberturas de sol na tarde. Esteja preparado para temperaturas baixas e tempo úmido em Canela.