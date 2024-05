Confira a previsão do tempo para Campo Grande (MS) neste final de semana. No sábado (4/5/2024), durante o outono, a temperatura máxima será de 34°C e a mínima de 22°C. Já no domingo (5/5/2024), também durante o outono, a temperatura máxima será de 35°C e a mínima de 22°C. O vento terá velocidade moderada e não há previsão de chuva. Proteja-se do sol e mantenha-se hidratado durante o dia!