Este é o boletim meteorológico para Campo Grande (MS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 9°C e 32°C, com destaque para a sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, quando a temperatura máxima atingirá 32°C. O tempo será de outono, com temperaturas mais amenas no início da semana e mais elevadas no final. Esteja preparado para enfrentar as mudanças no tempo e aproveite o seu dia!