Neste artigo, apresentamos a previsão do tempo para Cambará do Sul (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias de outono, a temperatura variará entre 10°C e 27°C. Na segunda-feira (6/5), a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 15°C. Na terça-feira (7/5), a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 14°C. Na quarta-feira (8/5), a temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 15°C. Na quinta-feira (9/5), a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 19°C. Na sexta-feira (10/5), a temperatura máxima será de 16°C e a mínima de 10°C. Esteja preparado para as variações de temperatura e para possíveis chuvas durante a semana.