Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Cachoeirinha (RS). No sábado, 1/6/2024, o outono trará temperaturas entre 11°C e 21°C. Já no domingo, 2/6/2024, a variação térmica será de 16°C a 25°C. Prepare-se para um sábado agradável e um domingo com possibilidade de chuva. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o seu fim de semana!