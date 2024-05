Confira a previsão do tempo para Brasília (DF) na próxima semana, durante o outono: a temperatura variará entre 15°C e 28°C no dia 27/5/2024, entre 16°C e 30°C no dia 28/5/2024, entre 15°C e 30°C no dia 29/5/2024, entre 17°C e 29°C no dia 30/5/2024 e entre 11°C e 27°C no dia 31/5/2024. O vento sopra em direção ao Sul-Sudeste, com velocidades entre 2 km/h e 17 km/h. Não há previsão de chuva para a semana. Aproveite o tempo agradável em Brasília e se proteja do sol forte.