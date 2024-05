Este é o boletim meteorológico para Boa Vista (RR) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o tempo será de outono, com temperatura máxima variando de 29°C a 32°C e temperatura mínima variando de 24°C a 25°C. O tempo será variado, com sol e muitas nuvens, chuvas rápidas e pancadas de chuva em diferentes momentos do dia e da noite. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido e sensação térmica variando entre 24°C e 36°C.