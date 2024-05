Confira a previsão do tempo para Boa Vista (RR) nesta próxima semana de maio. Durante os dias 13 a 17, no outono, a temperatura varia entre 24°C e 33°C. O tempo será de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado e pancadas de chuva, com índices moderados a altos de radiação UV e umidade relativa do ar elevada. Fique atento e se proteja do sol forte e das chuvas.