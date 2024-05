Para esta sexta-feira (3 de maio de 2024) em Boa Vista (RR), a temperatura máxima será de 32°C e a temperatura mínima será de 25°C. Estamos no outono, e o tempo pode variar bastante nesta época do ano. Esteja preparado para um dia quente e ensolarado, mas com possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite.