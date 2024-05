Confira a previsão do tempo para a cidade de Bento Gonçalves (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 12°C e 30°C. Os próximos dias serão marcados por chuvas, sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Fique atento às condições do tempo e esteja preparado para as variações de temperatura.