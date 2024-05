Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Bento Gonçalves (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 5°C e 20°C, com dias chuvosos e sensação térmica de muito frio a frio. Esteja preparado para um tempo úmido e com possibilidade de garoa. Confira abaixo as temperaturas máximas e mínimas previstas para cada dia: 13/5/2024 (Outono) - 11°C a 20°C; 14/5/2024 (Outono) - 6°C a 15°C; 15/5/2024 (Outono) - 5°C a 19°C; 16/5/2024 (Outono) - 10°C a 13°C; 17/5/2024 (Outono) - 11°C a 14°C.