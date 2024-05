Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte (MG) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 16°C e 27°C no dia 27/5/2024, entre 15°C e 28°C no dia 28/5/2024, entre 16°C e 26°C no dia 29/5/2024, entre 10°C e 25°C no dia 30/5/2024 e entre 11°C e 27°C no dia 31/5/2024. Não há previsão de chuva para esses dias. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o seu dia!