Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte (MG) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 26°C e 29°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 14°C e 16°C. Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo mais úmido. Proteja-se do sol e aproveite os dias de temperatura agradável na cidade!