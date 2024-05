Este é o boletim do tempo para Belém (PA) nos próximos dias da semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 30°C e 31°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 24°C e 25°C. Haverá sol com muitas nuvens, pancadas de chuva e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento e se proteja!