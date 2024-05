Este é o relatório do tempo para a cidade de Belém (PA) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 31°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 23°C e 26°C. Haverá sol entre nuvens, com pancadas de chuva na tarde e na noite, com probabilidade de chuva variando entre 68% e 87%. O índice de raios UV será moderado a muito alto, variando entre 3,5 e 10,9. A umidade relativa do ar variará entre 66% e 98%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com possibilidade de chuvas em alguns dias.