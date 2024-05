Este é o panorama do tempo para a cidade de Belém (PA) na próxima semana: durante o outono, a temperatura máxima variará entre 30°C e 33°C, enquanto a mínima ficará entre 24°C e 25°C. Haverá sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite em todos os dias, exceto na sexta-feira, quando o céu ficará nublado na noite e pode chuviscar. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e a umidade elevada.