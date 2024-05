Este é o boletim do tempo para Belém (PA) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura na cidade variará entre 24°C e 32°C, com sensação térmica que oscilará entre 23°C e 37°C. Haverá sol com muitas nuvens, aumento de nuvens e pancadas de chuva na tarde e na noite. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 74% e 100%. Fique atento e se prepare para enfrentar o tempo abafado e as chuvas que podem ocorrer ao longo do dia!