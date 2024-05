Este é o panorama do tempo para a cidade de Balneário Camboriú (SC) na próxima semana: no outono, a temperatura variará entre 14°C e 28°C. Na quinta-feira, dia 23/5, a máxima será de 28°C e a mínima de 19°C. Na sexta-feira, dia 24/5, a máxima será de 22°C e a mínima de 11°C. Haverá sol e aumento de nuvens durante a manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde em alguns dias. O índice de UV será alto em alguns dias, então é importante se proteger do sol. Fique atento na previsão do tempo e aproveite o outono em Balneário Camboriú.