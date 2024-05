Este é o panorama do tempo para Bagé (RS) na próxima semana: a temperatura variará entre 7°C e 26°C durante os dias 6, 7, 8, 9 e 10 de maio de 2024, com a chegada do outono. As manhãs serão mais frescas, com temperaturas mínimas variando entre 7°C e 19°C, enquanto as tardes serão mais quentes, com temperaturas máximas variando entre 19°C e 26°C. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o melhor do outono em Bagé (RS)!