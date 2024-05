Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Bagé (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias de outono, a temperatura variará entre 8°C e 18°C, com sensação térmica entre 8°C (muito frio) e 14°C (frio). O vento irá soprar em diferentes direções, com velocidades entre 2 km/h e 20 km/h. Não há previsão de chuva para a região. Fique por dentro das condições do tempo e esteja preparado para enfrentar um tempo frio e úmido em Bagé.